Boban Marjanovic to zawodnik serbskiego pochodzenia, który od początku lutego występuje w zespole z Filadelfii, Philadelphia 76ers. Jest to zawodnik, który już od najmłodszych lat wzbudzał sensacje na lokalnych parkietach. Pomimo wieku 14 lat jego wzrost wynosił wtedy aż 209 cm. Takie warunki fizyczne sprawiają, że świetnie radzi on sobie w sporcie jakim jest koszykówka.

Obecnie w NBA stawia się na zawodników, trochę niższych od wspomnianego Bobana Marjanovica, którzy są dużo bardziej skoczni i zwinniejsi. Można uznać, że widok takiego giganta na parkiecie jest coraz rzadszym w najlepszej lidze świata.

Przebieg kariery Bobana Marjanovica

Kariera Bobana w NBA rozpoczęła się w 2016 roku gdzie podpisał kontrakt z drużyną Detroit Pistons. W tym zespole spędził niecałe dwa lata. Kolejnym przystankiem na najwyższym poziomie rozgrywek był zespół z zachodniego wybrzeża Los Angeles Clippers. Pomimo tego, że Boban Marjanovic nie spędzał dużo czasu na parkiecie zdarzały mu się momenty, w których stawał się gwiazdą. Drużyną, w której obecnie występuje Marjanovic jest Philadelpihia 76ers.